William Saliba si è infortunato gravemente alla schiena durante la semifinale dei Mondiali tra Spagna e Francia. Il giocatore è stato sostituito nel corso del match dopo aver avvertito un forte dolore. È stato escluso un intervento chirurgico, ma rimarrà lontano dal campo per un periodo prolungato.

William Saliba ha riportato un serio infortunio alla schiena durante la semifinale dei Mondiali tra Spagna e Francia. Il giocatore era stato sostituito durante il match, quando aveva lamentato forte dolore. Il giocatore starà fuori per qualche mese sicuramente, mentre sembra per ora non presa in considerazione l'opzione chirurgica che significherebbe perderlo per 5-6 mesi. L'Arsenal, a causa di questo infortunio, è forte su Maxence Lacroix. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Arsenal, serio infortunio alla schiena per Saliba: operazione scongiurata, ma fuori a lungo

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