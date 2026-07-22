L’Arsenal dice che Saliba è fuori per un lungo periodo dopo un infortunio alla schiena per la Francia ai Mondiali

L'Arsenal ha comunicato che il difensore Saliba sarà assente per un periodo prolungato a causa di un infortunio alla schiena subito durante la Coppa del Mondo con la Francia. La società non ha specificato la durata dell'assenza. L'infortunio si è verificato durante la partecipazione del giocatore al torneo mondiale. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

2026-07-22 22:24:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Arsenal afferma che il difensore William Saliba sarà fuori per un “periodo prolungato” dopo un infortunio alla schiena durante la Coppa del Mondo con la Francia. Il difensore centrale non avrà bisogno di un intervento chirurgico a causa dell’infortunio che lo ha visto sostituito al 30? della semifinale sconfitta dalla Francia contro la Spagna, ma probabilmente salterà una parte significativa della difesa del titolo di Premier League dell’Arsenal. Saliba è stato uno degli artisti di spicco nella stagione vincitrice del titolo dei Gunners la scorsa stagione, collezionando 50 presenze in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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