L’Arsenal sta valutando un nuovo acquisto dopo l’infortunio di un difensore. La società ha messo nel mirino un giocatore che milita in un'altra squadra di Premier League. La trattativa si basa su un interesse concreto e potrebbe portare a un trasferimento nei prossimi giorni. La decisione viene presa in considerazione delle assenze in difesa causate dall’infortunio del giocatore di riferimento. La trattativa è in fase di sviluppo e non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali.

2026-07-17 10:34:00 Notizia caldissima di calciomercato. Una vera e propria bomba è infatti stata pubblicata poco fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it L’infortunio alla schiena di William Saliba ha lasciato seriamente preoccupata l’Arsenal. Il difensore centrale è stato costretto ad abbandonare durante la semifinale della Coppa del Mondo della Francia contro la Spagna in Nord America, e i Gunners temono di poter rimanere senza uno dei loro difensori chiave per un lungo periodo. Il 25enne soffre da tempo di problemi alla schiena e ora potrebbe necessitare di un intervento chirurgico, che potrebbe tenerlo fuori per circa quattro-cinque mesi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’infortunio di Saliba costringe l’Arsenal a considerare la mossa di Konsa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Arsenal prepara un’offerta per il difensore inglese KonsaL'Arsenal sta pianificando un'offerta per il difensore inglese Ezri Konsa, secondo quanto riportato dal Daily Mail.

Francia in ansia per le condizioni di Saliba: infortunio peggiorato dopo la finale col PSG, ora il Mondiale è a rischio!Le condizioni di Saliba sono peggiorate dopo la finale contro il PSG, con un infortunio che ora mette a rischio la partecipazione al Mondiale.

Temi più discussi: William Saliba rischia di rimanere fuori dai giochi per cinque mesi a causa di un infortunio alla schiena.; Arsenal tra ansia e mercato: incubo operazione per Saliba, Trossard vola in Turchia e scoppia la Dowman-mania; Cosa ha detto Saliba prima del cambio per infortunio della Francia; Deschamps incontenibile sull'arbitraggio di Francia-Spagna: Questo è al livello di una semifinale di un Mondiale?.

Questo infortunio di saliba spero sposti il mercato dei difensori così tanto da fare entrare Tomori in sto domino x.com

Piove sul bagnato per la Francia: si fa male Saliba, deve uscire al 30'Piove sul bagnato per la Francia, che dopo il gol subito al 22' perde per infortunio William Saliba. Il centrale ha accusato un problema muscolare e deve lasciare il posto al 30', entra Maxence Lacroi ... tuttomercatoweb.com

Arsenal in ansia per le condizioni di Saliba: rischia uno stop di 4-5 mesiIl difensore centrale francese, uscito anzitempo contro la Spagna, rischia un'operazione e un tempo di recupero dai 4 ai 5 mesi ... msn.com