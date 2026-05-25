Christos Tzolis dà il via libera al trasferimento del Manchester United

Christos Tzolis ha dato il suo via libera al trasferimento al Manchester United. La decisione è arrivata dopo settimane di trattative, con il giocatore che ha accettato di unirsi alla squadra inglese. La firma del contratto è prevista nei prossimi giorni. La notizia ha causato entusiasmo tra i tifosi, che aspettano di vedere il nuovo acquisto in campo.

Notizia fresca giunta in redazione: I piani di reclutamento estivi del Manchester United hanno ricevuto un’enorme spinta nel braccio. Il sensazionale Club Brugge Christos Tzolis ha dato esplicitamente il via libera a un potenziale trasferimento all’Old Trafford, spegnendo contemporaneamente l’interesse di diversi rivali della Premier League. Il 24enne nazionale greco ha goduto di una straordinaria ascesa in Belgio, mettendo in guardia una serie di club di alto livello verso il suo talento. Tzolis ha però chiarito che non lascerà il Bruges per un progetto qualsiasi, fissando una serie di criteri rigidi che favoriscono fortemente i Red Devils. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Christos Tzolis dà il via libera al Manchester United. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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