Arriva il primo autovelox con intelligenza artificiale | ecco cosa potrà fare
È stato installato il primo autovelox con intelligenza artificiale in Italia, per la sperimentazione. Questo dispositivo non si limita a rilevare la velocità dei veicoli, ma utilizza tecnologie avanzate per riconoscere anche altri comportamenti sulla strada. L’apparecchio analizza le immagini in tempo reale e può identificare situazioni di pericolo o infrazioni più complesse rispetto ai normali autovelox. La sperimentazione è in corso in alcune zone del paese.
Un occhio elettronico che vede molto più di un semplice rilevatore di velocità. In Italia è partita la sperimentazione del primo autovelox basato sull’intelligenza artificiale, un dispositivo capace di riconoscere automaticamente chi guida con lo smartphone in mano, chi non indossa la cintura di sicurezza e persino i veicoli privi di assicurazione o con la revisione scaduta. Il banco di prova è la Firenze-Pisa-Livorno, una delle arterie più trafficate della Toscana. Ma gli automobilisti, almeno per ora, possono stare tranquilli: durante il test non verrà elevata alcuna multa. Dove e come funziona la sperimentazione. Il via libera è arrivato dalla Città Metropolitana di Firenze, che ha autorizzato una fase di prova della durata di novanta giorni, prorogabile una sola volta. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
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