Dimartino | L’intelligenza artificiale non potrà mai sostituire un cantautore con una chitarra su un palco – L’intervista

Nel 2019, l’artista aveva interrotto il suo percorso con il brano “Afrodite”, e ora torna a parlare con un nuovo progetto intitolato “L’improbabile piena dell’Oreto”. Durante l’intervista, ha espresso la sua opinione sull’intelligenza artificiale, affermando che questa non potrà mai sostituire un cantautore che si esibisce con la chitarra su un palco. L’artista ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera e ha commentato il suo ritorno in scena senza apparente passare del tempo.

Il discorso si era interrotto con Afrodite nel 2019, oggi riprende con L’improbabile piena dell’Oreto e non sembra passato un minuto. Non sembra che per Dimartino nel mezzo ci sia una meravigliosa parentesi insieme al collega e amico Colapesce, una parentesi dentro la quale troviamo due ottimi Festival di Sanremo, due album di inediti acclamati da pubblico e critica e un film assolutamente delizioso. Forse normale a questo punto ritrovarlo in una dimensione intima, ridotta all’essenziale: chitarra, voce e poco altro, che poi sarà anche il modo in cui ha scelto, perlomeno inizialmente, di presentare l’opera dal vivo. E poi un fiume che scorre e le sensazioni che ne derivano, riportate in musica con una poetica altissima, da cantautore di razza. 🔗 Leggi su Open.online

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