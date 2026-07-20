Una telecamera di ultima generazione con intelligenza artificiale è stata installata sulla strada Firenze-Pisa-Livorno, tra l’empolese e il fiorentino. La telecamera monitora il traffico e rileva alcune infrazioni considerate pericolose e frequenti. Tuttavia, non sarà utilizzata per emettere multe. Lo scopo è controllare il comportamento degli automobilisti e migliorare la sicurezza stradale.

Sulla Firenze-Pisa-Livorno arriva la telecamera di ultima generazione che controllerà tutto. Basata sull’intelligenza artificiale, sarà installata nel tratto al confine tra l’empolese e il fiorentino, con l’obiettivo di individuare alcune delle infrazioni più pericolose e frequenti commesse dagli automobilisti. Una precisazione è necessaria fin da subito: per ora niente multe. Il dispositivo non ha potere sanzionatorio e non trasmetterà alcuna segnalazione alle forze dell’ordine. Si tratta quindi di un test che durerà 90 giorni, per capire se può essere uno strumento utile oppure no. Cosa farà la telecamera. L’occhio elettronico, installato... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fi-Pi-Li, arriva la telecamera con intelligenza artificiale: cosa controlla e perché non farà multe

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Ajax IndoorCam - Telecamera WIFI con intelligenza artificiale integrata con ALLARME

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