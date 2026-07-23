arresti denunce e sgomberi operazioni alto impatto a torino e roma

Nelle ultime ore a Torino e a Roma, la Polizia di Stato ha svolto un'attività straordinaria di controllo del territorio, che ha interessato a Torino la zona sud della città, in particolare l'area di piazza Bengasi, dei Giardini Battistini e del Parco Colonnetti, e nella Capitale, le zone San Basilio e Prenestino. Sono stati 26 i soggetti arrestati, 11 i denunciati, 2 gli stabili occupati sgomberati, 21 gli stranieri accompagnati nelle Questure, 3 gli stranieri irregolari trasferiti nei C.P.R., 7 gli esercizi commerciali controllati, 10 gli ordini di allontanamento, 4 i D.A.C.Ur., 900 le persone identificate e 350 i veicoli controllati. A Roma, nel quartiere San Basilio, è stato sgomberato un immobile abusivamente occupato da soggetti sinti in via Pieve Torina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Roma, controlli ad alto impatto tra Esquilino e Colle Oppio: arresti e sequestri

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