Foggia 35 arresti e quasi un chilo di droga sequestrato | operazioni ad alto impatto contro la mala movida

Nella provincia di Foggia, le forze dell'ordine hanno portato a termine un'operazione che ha portato all’arresto di 35 persone e al sequestro di quasi un chilo di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, sono state effettuate numerose denunce e sequestri di droga, con l’obiettivo di contrastare le attività illegali legate alla movida locale. L’intervento ha coinvolto diverse zone della zona.

E’ di 35 persone arrestate e 800 grammi di droga sequestrati il bilancio delle operazioni straordinarie di controllo del territorio condotte dalla Polizia di Stato nella provincia di Foggia durante il mese di aprile. Gli interventi, disposti dal Questore, sono stati realizzati con il supporto delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati legati al degrado urbano e alla cosiddetta mala movida. Operazioni ad alto impatto: il bilancio di aprile Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel mese di aprile sono state condotte 11 operazioni ad Alto Impatto sull’intero territorio provinciale.🔗 Leggi su Virgilio.it

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