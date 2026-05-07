Foggia ad ' Alto Impatto' 35 arresti e 53 denunce | raffica di controlli identificate oltre 16mila persone

Nel mese di aprile, la polizia ha intensificato i controlli sul territorio della provincia, effettuando numerose operazioni che hanno portato all’arresto di 35 persone e alla denuncia di altre 53. Durante le attività sono state identificate oltre 16.000 persone e controllati numerosi veicoli. La collaborazione tra diverse forze di polizia e le polizie locali ha permesso di rafforzare le attività di controllo straordinario in tutta la zona.

Anche nel mese di aprile, la polizia ha continuato a garantire servizi ad alto impatto e di controllo straordinario del territorio sull’intero territorio provinciale, con il fondamentale contributo delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali. In quest’ottica e con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

MAFIA FOGGIANA E PATEK, QUATTRO ARRESTI: IL VIDEO DELL'OPERAZIONE CONTRO BARBARO E SOCI

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Foggia e provincia sotto pressione: 33 arresti in un mese, maxi controlli della Polizia; Controlli ad alto impatto nel centro di Schio: un arresto e tre segnalazioni per droga; Servizi straordinari interforze ad alto impatto nelle piazze Umberto e Moro; Controlli ad alto impatto dei Carabinieri nel Brindisino: tre arresti, cinque denunce e sanzioni in un’attività commerciale.

Foggia e Provincia: ad aprile 11 operazioni ad Alto Impatto e 54 servizi straordinari di controlloIdentificati 16675 soggetti, controllati 7680 veicoli. Arrestate 35 persone e 53 denunciate. Sequestrati 800 gr. di sostanza stupefacente. foggiacittaaperta.it

«Alto impatto», controllate 15mila persone tra Foggia e provinciaTempo di bilanci per le operazioni alto impatto delle forze dell’ordine. Anche nel mese di novembre la Polizia di Stato ha continuato a garantire servizi ad alto impatto e di controllo straordinario ... lagazzettadelmezzogiorno.it

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Servizi Alto impatto polizia Ancona al Piano, controllate 300 persone in due giorni. Continuano i servizi di controllo e presidio del territorio #ANSA x.com