Arrestato a Boltiere trent’anni dopo l’omicidio in Cina | rischio pena di morte niente estradizione

Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Boltiere il 7 agosto 2025, durante un controllo stradale. Era ricercato con un mandato internazionale per un omicidio commesso in Cina circa trent’anni fa. Il sospetto rischia la pena di morte nel suo paese di origine. Attualmente, non è prevista l’estradizione verso la Cina. L’arresto è stato effettuato dalla Squadra Mobile di Milano.

Era stato rintracciato e arrestato a Boltiere, mentre era alla guida di un furgone utilizzato per le consegne alimentari. Così, il 7 agosto 2025, gli agenti della Squadra Mobile di Milano avevano eseguito un mandato di arresto internazionale nei confronti di Jungxiang Wang, cittadino cinese di 57 anni. Trent’anni dopo il delitto di cui è accusato, però, Wang non sarà estradato in patria. La Corte d’appello di Brescia ha infatti respinto la richiesta avanzata dalle autorità cinesi, ritenendo insufficienti le garanzie offerte sull’esclusione della pena di morte e richiamando anche le criticità del sistema carcerario del Paese. Secondo la... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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