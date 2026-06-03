Tradito dal suo ospedale dopo trent' anni di servizio | l' Asp condannata per la morte di un 70enne
Un uomo di 70 anni è morto dopo un ricovero di trent'anni in un ospedale. La procura ha stabilito che c'è un legame diretto tra la morte e l'operato del personale sanitario dell'unità di Chirurgia generale dell'ospedale di Canicattì. La corte ha condannato l'Asp per il decesso, riconoscendo la responsabilità dell'ospedale nel caso.
"Sussiste un nesso di casualità tra il decesso di Ernesto Celauro e la condotta posta in essere dal personale sanitario dell'unità operativa di Chirurgia generale dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Condotta professionale che è censurabile per aver messo in atto un comportamento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dopo tre anni di matrimonio non consumato, lei se ne andò per sposare un CEO, e il marito si pentì.
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