Tradito dal suo ospedale dopo trent' anni di servizio | l' Asp condannata per la morte di un 70enne

Notizia in breve

Un uomo di 70 anni è morto dopo un ricovero di trent'anni in un ospedale. La procura ha stabilito che c'è un legame diretto tra la morte e l'operato del personale sanitario dell'unità di Chirurgia generale dell'ospedale di Canicattì. La corte ha condannato l'Asp per il decesso, riconoscendo la responsabilità dell'ospedale nel caso.