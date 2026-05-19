Morte del fondatore di Mango Isak Andic dopo due anni la svolta | il figlio arrestato con l'accusa di omicidio

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due anni dalla morte del fondatore di Mango, avvenuta nel dicembre 2024 durante un'escursione, si è verificata una svolta nel caso. Il figlio della vittima, Jonathan Andic, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La notizia dell’arresto è stata comunicata dalle autorità, che stanno approfondendo le responsabilità legate all’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle forze dell’ordine, che continuano a indagare sui dettagli dell’accaduto.

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Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango Isak Andic, è stato arrestato con l’accusa di omicidio per la morte del padre, precipitato durante un’escursione nel dicembre 2024. Il 40enne ha sempre negato ogni responsabilità nel decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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