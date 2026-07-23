Arokodare ha manifestato il suo desiderio di trasferirsi alla Fiorentina, provocando tensioni nel Wolverhampton. Il giocatore ha protestato durante l’allenamento e il suo futuro nel club inglese appare sempre più incerto. La situazione ha attirato l’attenzione sulle trattative di mercato, mentre il club britannico non ha ancora preso decisioni ufficiali. La Fiorentina continua a seguire la situazione, senza ulteriori comunicazioni ufficiali sul possibile trasferimento.

Arokodare Fiorentina, scoppia il caso in casa Wolverhampton. Il mercato della Fiorentina si intreccia con un caso sempre più delicato in casa Wolverhampton. Al centro della vicenda c’è Toru Arokodare, attaccante nigeriano classe 2000 da tempo nel mirino del club viola. La società toscana aveva avviato contatti diretti con gli inglesi, ma la proposta presentata non è stata accettata dai Wolves, che avrebbero invece dato apertura all’offerta del Trabzonspor. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Una scelta che non sarebbe stata gradita dal giocatore. Secondo quanto ricostruito dalla BBC, Arokodare avrebbe manifestato il proprio dissenso in maniera clamorosa durante una seduta di allenamento, sedendosi a terra in campo e costringendo il tecnico Cesar Peixoto prima a intervenire e poi a cancellare l’intera sessione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Calcionews24.com - Arokodare vuole solo Fiorentina, scoppia il caso al Wolverhampton: protesta in allenamento e futuro sempre più incerto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Wolverhampton non vuole Arokodare in campo, lui non se ne va: allenamento sospeso. Ed è caosIl Wolverhampton ha sospeso l'allenamento di ieri dopo un episodio con l'attaccante Tolu Arokodare.

LIVE Roma, non solo Moreira: c'è Summerville. Fiorentina tra Arokodare e OulaiLa Lazio sta trattando con il Fluminense per l’attaccante brasiliano di 24 anni, che ha segnato 14 gol questa stagione.

Temi più discussi: Fiorentina, occhio al colpo in attacco: si tratta per Arokodare del Wolverhampton; Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Paratici avanti su tre fronti. Ma serve anche cedere; Mercato Fiorentina, si scalda la pista dalla Premier: il giocatore ha detto sì ai viola; Fiorentina: Paratici vuole Oulai, ivoriano che gioca in Turchia. E cede Gosens, Valentini e Moreno. Oggi allenamento con 36 gradi.

Un solo posto disponibile tra #Oulai e #Arokodare per la Fiorentina x.com

Wolverhampton, scoppia il caso Arokodare: l'attaccante rifiuta di allenarsi e di andare al Trabzonspor, vuole solo la FiorentinaL'attaccante nigeriano è in rottura totale col suo club ... msn.com

Fiorentina: Oulai o Arokodare? Como, Chalobah per la difesa. Atalanta a un passo da AlajbegovicLa Fiorentina deve decidere su chi puntare: Oulai o Arokodare? Paratici lavora su entrambi i piani, consapevole che solo uno potrà sbarcare a Firenze. Uno dei due posti da extracomunitario è stato già ... sportcafe24.com