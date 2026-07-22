Il Wolverhampton ha sospeso l'allenamento di ieri dopo un episodio con l'attaccante Tolu Arokodare. Il club non vuole che il giocatore partecipi alle sessioni, ma Arokodare si rifiuta di andarsene. La situazione ha creato tensioni all’interno della squadra, con il clima che si è fatto molto teso. La decisione di interrompere l’allenamento è stata presa in risposta alla disputa tra il club e il giocatore. La vicenda ha generato scompiglio nello spogliatoio.

Clima tesissimo in casa Wolverhampton. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il club inglese avrebbe deciso di annullare l'allenamento di ieri dopo un episodio che avrebbe visto protagonista l'attaccante Tolu Arokodare. Arokodare non lascia il campo e il Wolverhampton non si allena Stando alle indiscrezioni, il centravanti si sarebbe rifiutato di lasciare il terreno di gioco. Dopo che gli era stato chiesto di non allenarsi con il resto della squadra. Un gesto che avrebbe provocato momenti di forte tensione all'interno del centro sportivo, tanto da costringere lo staff tecnico a interrompere e cancellare la seduta prevista. Al momento non sono stati resi noti i motivi che hanno spinto il club a escludere Arokodare dall'allenamento collettivo, né le ragioni che avrebbero portato il giocatore a opporsi alla decisione. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Il Wolverhampton non vuole Arokodare in campo, lui non se ne va: allenamento sospeso. Ed è caos

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