LIVE Roma non solo Moreira | c' è Summerville Fiorentina tra Arokodare e Oulai

La Lazio sta trattando con il Fluminense per l’attaccante brasiliano di 24 anni, che ha segnato 14 gol questa stagione. Oltre a Kennedy, il club sta valutando anche altri profili, tra cui Summerville, che potrebbe arrivare da fuori. La Fiorentina sta considerando le opzioni Arokodare e Oulai per rinforzare l’attacco. Intanto, tra i nomi sul tavolo, c’è anche Moreira, ma non solo.

John Kennedy il nuovo obiettivo della Lazio per potenziare l’attacco. Una trattativa che sarebbe già ben impostata per il ventiquattrenne brasiliano che si è messo in luce in questa stagione con il Fluminense a suon di gol (14). È in scadenza di contratto per dicembre 2027 e viene ritenuto ormai sul mercato non solo per la sua crescita da goleador. La Lazio ha formulato una proposta al club brasiliano. Partendo da un prestito oneroso per chiudere l’operazione con il diritto (ma sarà necessario arrivare all’obbligo.) di riscatto con 12 milioni come somma totale Spifferi dalla Spagna, conferme dall’Italia: il Bologna sarebbe vicino alla chiusura per Rahim Alhassane, nigeriano con passaporto spagnolo, 24 anni, Real Oviedo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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