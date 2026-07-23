Arisa indossa un bikini metallizzato mentre si rilassa in piscina. Il costume, di colore argento brillante, mette in risalto la sua figura e cattura l’attenzione. La cantante si mostra con un sorriso e un atteggiamento sicuro, sfoggiando un look che si distingue per la scelta audace. La scena si svolge all’aperto, con l’acqua che riflette la luce e crea un’atmosfera estiva.

Il bikini metallizzato è di tendenza ed è la scelta giusta per chi vuole sentirsi una dea, al mare o in piscina. Ce lo insegna Arisa che non ha paura di osare e che negli anni ci ha spesso stupito con le sue trasformazioni fisiche. Dai tempi di Sincerità, quando salì sul palco di Sanremo con occhiali dalla montatura bold e caschett, ne è passato di tempo. Da allora la cantante ha spesso sperimentato stile e look, cambiando anche il suo aspetto fisico. Una cosa non è mai cambiata però, la sua passione per bikini particolari e mai scontati. L’ultimo è quello metallizzato, un grande trend dell’estate 2026, che l’artista ha deciso di sfoggiare nella sua vacanza al mare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Arisa con il bikini metallizzato è una dea e tutte dovremmo imitarla

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ARISA come non lavevi MAI VISTA: trasformazione SHOCK che ha lasciato tutti senza parole

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