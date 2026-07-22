Il bikini dell'estate 2026 è metallico come quello indossato da Arisa in vacanza
Il bikini dell'estate 2026 è in metallo, come quello indossato da una cantante durante una vacanza. Per la prossima stagione, il trend è rappresentato da capi con finiture metalliche, scelti da alcune persone in vacanza. La moda balneare si orienta verso tessuti lucidi e riflettenti, con un look che richiama il metallo. Questa tendenza si vede sulle spiagge e sui social, dove sono stati condivisi scatti di bikini metallici.
Il look balneare da imitare nell'estate 2026? Quello di Arisa, che per i primi giorni al mare ha seguito il trend dei bikini metallici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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