Il bikini dell'estate 2026 è metallico come quello indossato da Arisa in vacanza

Notizia in breve

Il bikini dell'estate 2026 è in metallo, come quello indossato da una cantante durante una vacanza. Per la prossima stagione, il trend è rappresentato da capi con finiture metalliche, scelti da alcune persone in vacanza. La moda balneare si orienta verso tessuti lucidi e riflettenti, con un look che richiama il metallo. Questa tendenza si vede sulle spiagge e sui social, dove sono stati condivisi scatti di bikini metallici.