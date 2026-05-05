Questa stagione vede il ritorno delle giacche a fiori, che si affermano come elemento chiave del look street style. La tendenza consiste nel combinare capispalla floreali con outfit diversi, creando abbinamenti innovativi e distintivi. Le immagini di moda mostrano come questa scelta possa essere versatile e adatta a vari stili. La proposta si distingue dal classico motivo a pois, puntando su pattern più vivaci e colori più intensi.

Altro che pois, la vera tendenza di questa primavera è lo stile floreale. Da abbinare, in modo inedito e particolare, ad una capospalla. La giacca a fiori è il trend da non lasciarsi sfuggire nella bella stagione, perfetto per creare look in tema con la stagione, mai scontato e super originale. Il segreto? Abbinare questo pattern in modo intelligente, seguendo alcuni trucchi di stile che lo renderanno cool e originale. Come abbinare la giacca a fiori. Per prima cosa dimentica i toni neutri e la semplicità: la giacca floreale impone di giocare con la moda, puntando su creatività e abbinamenti particolari. La stampa bucolica infatti è tutt’altro che noiosa ed è perfetta da abbinare ad altre tendenze di stagione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il look street style che ci conferma che tutte dovremmo avere una giacca a fiori questa primavera, e indossarla così

The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Audiobook with Read-Along Text | Cori Samuel Edition

Notizie correlate

Leggi anche: Vestibilità e stile: 5 paia di jeans che stanno bene a tutte, da avere questa primavera 2026

Giacca con alamari: 5 look per dominare lo street style modernoLa giacca con alamari sta dominando l’estetica urbana contemporanea, trasformandosi da elemento di nicchia a pilastro dello street style grazie alla...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Ma quindi la Milano Design Week detta (anche) le tendenze moda Primavera Estate 2026 dello street style?; I migliori look street style della Milano Design Week 2026; Tutto lo stile di Emily Ratajkowski in 5 look iconici che fanno tendenza; Come indossare gli shorts in primavera? 5 idee outfit dallo street style milanese.

Lo street style veste Prada: i migliori look di sempre sfoggiati da star e fashion-addictNon c'è streetstyler degno di questo nome che non abbia nel guardaroba almeno un paio di capi o accessori di Prada. La prova? Questi 67 scatti che documentano i migliori look indossati da star e fashi ... vogue.it

Street style: come vestono le donne di New York in 5 tendenze modaLa New York Fashion Week si sarà anche conclusa, ma l’immagine dei migliori look street style avvistati tra le strade della città è ancora vivida davanti ai nostri occhi. La coolness delle donne ... donnamoderna.com

Elite Calzature. MEET KARIM · Go for it. L'iconica "X" di Munich non passa mai inosservata. Che sia per un look street o per dare carattere a un outfit casual, abbiamo il modello perfetto per lui e per lei da Elite Calzature. E tu quale preferisci Faccelo sapere - facebook.com facebook

Torna di moda il ceruleo: dalle passerelle ai look street style, passando per il cinema americano e l'arte italiana. Storia di un colore che fa tendenza nel 2026 con estrema eleganza neutra x.com