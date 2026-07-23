Arezzo battere il Napoli diventa un’abitudine Segnano Cerri Gilli e Varela | un tris da sogno
L’Arezzo ha battuto il Napoli 3-1 in una partita valida per il campionato. I gol sono stati segnati da Cerri, Gilli e Varela. Nel primo tempo il Napoli ha schierato Meret tra i pali, con Di Lorenzo e Rrahamani in difesa e Marin a centrocampo. Durante il secondo tempo sono entrati Milinkovic Savic, Contini, Mazzocchi e Oberatin. La formazione partenopea ha modificato l’assetto con cambi in difesa e centrocampo, ma non sono riusciti a recuperare il risultato.
NAPOLI 1 AREZZO 3 NAPOLI (4-3-3): Meret (30’ Milinkovic Savic, 60ì Contini), Di Lorenzo (46’ Mazzocchi) Rrahamani (46’ Oberatin) Marin (46’ Marianucci), Gutierrez (46’ Spinazzola) Lindstrom (46’ Folorunsho), Prisco (46’ Lobotka) Anguissa (46’ Vergara) Alisson (46’ Politano), Hojlund (46’ Lucca), Giovane (46’ Rao) Allenatore: Allegri AREZZO (4-3-3): Seculin (46’ Serban), Martinez (46’ Renzi), Illanes (46’ Casarosa), Gilli, Coccia (46’ Righetti) Sala (46’ Viviani) Ionita (46’ Chierico) Manes (46’ Mawuli) Cortesi (46’ Varela) Cerri (46’ Cianci) Tavernelli (46’ Sussi) Allenatore: Bucchi ARBITRO: Andrea Mazzer di Conegliano (Pandolfo - Storgato) RETI: Cerri 11’, Gilli 56’, Politano 61’, Mawuli 89’ Come un anno fa l’Arezzo si toglie la soddisfazione di battere il Napoli in pre-campionato rifilando tre gol ai partenopei. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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