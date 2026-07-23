Arezzo battere il Napoli diventa un’abitudine Segnano Cerri Gilli e Varela | un tris da sogno

Notizia in breve

L’Arezzo ha battuto il Napoli 3-1 in una partita valida per il campionato. I gol sono stati segnati da Cerri, Gilli e Varela. Nel primo tempo il Napoli ha schierato Meret tra i pali, con Di Lorenzo e Rrahamani in difesa e Marin a centrocampo. Durante il secondo tempo sono entrati Milinkovic Savic, Contini, Mazzocchi e Oberatin. La formazione partenopea ha modificato l’assetto con cambi in difesa e centrocampo, ma non sono riusciti a recuperare il risultato.