LIVE Napoli-Arezzo | 0-2 Raddoppio per gli amaranto! Tap in vincente di Gilli

Notizia in breve

Nel corso della partita tra Napoli e Arezzo, gli amaranto hanno segnato il secondo gol con un tap-in di Gilli. Sono stati effettuati cambi di formazione da parte dell'allenatore del Napoli, con l'ingresso di diversi giocatori tra cui Lobotka, Politano e Lucca. Un giocatore si è distinto per una giocata particolarmente apprezzata dal pubblico.