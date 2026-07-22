LIVE Napoli-Arezzo | 0-2 Raddoppio per gli amaranto! Tap in vincente di Gilli
Nel corso della partita tra Napoli e Arezzo, gli amaranto hanno segnato il secondo gol con un tap-in di Gilli. Sono stati effettuati cambi di formazione da parte dell'allenatore del Napoli, con l'ingresso di diversi giocatori tra cui Lobotka, Politano e Lucca. Un giocatore si è distinto per una giocata particolarmente apprezzata dal pubblico.
Cambi per Allegri, entrano: Obaretin, Marianucci, Spinazzola, Mazzocchi, Lobotka, Vergara, Folorunsho, Politano, Rao, Lucca Applausi per Giovane che si è reso protagonista di una bellissima giocata. Il brasiliano è stato probabilmente il migliore in campo del primo tempo UFFICIALE - Festa del Centenario, svelato il programma: il via da Piazza Carità alle 19.26 UFFICIALE - Festa del Centenario, svelato il programma: il via da Piazza Carità alle 19.26. 🔗 Leggi su Calcionapoli1926.it
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