L’Arezzo ha annunciato l’arrivo di Cerri e ha segnalato l’interesse del Napoli. Gli abbonati alla squadra amaranto sono quasi 4.000. La società ha comunicato che si stanno preparando per la stagione 202627, con un programma estivo che coinvolge i tifosi. La presentazione ufficiale della squadra si è svolta nei giorni scorsi, con aggiornamenti sulle nuove acquisizioni e le iniziative in programma prima dell’inizio del campionato.

L’Arezzo accende ufficialmente i motori per la stagione 202627 e lo fa con un programma estivo che promette già parecchio gusto per il popolo amaranto. Dal ritiro di Rigutino fino a quello di Clusone, passando per due amichevoli di lusso contro Napoli e Parma, la squadra inizierà a mettere benzina nelle gambe e, si spera, anche qualche idea interessante in campo. Perché a luglio i risultati contano il giusto, ma vedere l’Arezzo affrontare squadre di Serie A fa sempre un certo effetto. Anche se, dopo dieci minuti della prima sgambata, qualcuno avrà già deciso formazione titolare, classifica finale e numero di punti a maggio. Il tifoso amaranto non perde tempo in inutili attese. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo, l’estate si fa seria: arriva Cerri, spunta il Napoli e gli abbonati sfiorano quota quattromila

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