Quest’anno il Porretta Soul Festival ha assegnato il Sweet Soul Music Legacy Award all’architetto invisibile della disco music. Il premio riconosce il ruolo di un professionista che ha avuto un impatto significativo sull’evoluzione della musica contemporanea, celebrando la sua carriera. La cerimonia si è svolta durante l’evento, che ha dedicato un omaggio speciale a questa figura. La premiazione ha sottolineato l’importanza del contributo artistico nel settore musicale.

Quest’anno il Porretta Soul Festival rende omaggio a Albhy Galuten conferendogli il Sweet Soul Music Legacy Award, un riconoscimento che celebra non soltanto una carriera straordinaria, ma un contributo decisivo all’evoluzione della musica contemporanea. Galuten è una figura spesso poco conosciuta dal grande pubblico, ma fondamentale nella storia della musica. È uno di quei creatori che hanno cambiato il suono lavorando dietro le quinte: produttore, arrangiatore, autore, innovatore tecnologico, talent scout e visionario. Il nome di Albhy Galuten è legato in modo indissolubile ai Bee Gees e alla rivoluzione musicale degli anni ’70. Fu lui, insieme a Barry Gibb e al produttore Karl Richardson, a rendere possibili brani immortali come Stayin’ Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love e More Than a Woman. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Architetto invisibile della disco music

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