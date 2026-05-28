Omaggio a Gloria Gaynor e dress code glitterato al Mondello Glam hotel | si celebra la regina della disco music

Da palermotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 7 giugno alle 20, al Mondello Glam Hotel si terrà una serata dedicata a Gloria Gaynor, con un concerto di successi dance degli anni '70 e '80. L’evento omaggerà la voce di “I Will Survive”, simbolo di rinascita e libertà. Si richiede un dress code glitterato per i partecipanti. La serata si svolgerà con musica dal vivo e un’atmosfera ispirata alla disco music dell’epoca.

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Una notte di musica per celebrare Gloria Gaynor, la regina della disco music. Domenica 7 giugno, alle 20, al Mondello Glam Hotel sarà la volta dei grandi successi dance anni '70 e '80, con un omaggio alla voce iconica di "I Will Survive", il testo simbolo di libertà, forza e rinascita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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