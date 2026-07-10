La fiera di Reggiolo dedicata a San Venerio si è conclusa con una cerimonia che ha celebrato anche l’inaugurazione del teatro Rinaldi ristrutturato. Durante l’evento si sono svolti spettacoli, incontri e un show pirotecnico davanti alla rocca. La giornata ha visto anche musica disco e un’atmosfera di nostalgia, con molte persone presenti per partecipare alle varie attività.

Si è conclusa con successo la fiera di Reggiolo, dedicata al patrono, San Venerio, che ha compreso pure l’inaugurazione del ristrutturato teatro Rinaldi, accompagnato da spettacoli, incontri e dall’apprezzato show pirotecnico davanti alla rocca. E martedì è stato celebrato il sessantesimo anniversario della discoteca Due Stelle, un punto di riferimento per tantissimi giovani (e non solo) della fine del secolo scorso, a lungo gestito dai fratelli Ferruccio e Renzo Crema. Un anniversario che è stato condiviso con la comunità, per rievocare una storia fatta di musica, divertimento, incontri e ricordi che continuano ancora oggi. La piazza si è trasformata in una grande pista da ballo per riascoltare i grandi successi dance della storia del Due Stelle, con l’animazione della scuola di ballo Havana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Disco music e nostalgia per celebrare il Due Stelle

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