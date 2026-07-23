Appartamenti comunali a Bergamo in calo gli sfitti | C’è domanda anche da infermieri e prof

Da ecodibergamo.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bergamo, su un patrimonio di 986 appartamenti comunali, il numero di sfitti è diminuito. Attualmente, 756 alloggi sono affittati, mentre 57 sono in fase di assegnazione o cambio. La gestione degli immobili richiede un investimento superiore a un milione di euro. Tra gli inquilini ci sono anche professionisti come infermieri e insegnanti, che cercano alloggi disponibili.

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EDILIZIA RESIDENZIALE. Su un patrimonio di 986 alloggi, 756 sono affittati e 57 in corso di assegnazione o cambio. A bilancio oltre un milione di euro. Lenzini: «Rispondiamo alla fragilità, ma richieste anche dalla “fascia grigia”». La spinta del Comune sul servizio abitativo pubblico ha portato a un calo degli immobili «fermi», anche grazie alle risorse stanziate a bilancio: oltre un milione quest’ anno, fa il conto l’assessore alla Casa Claudia Lenzini, di cui 700mila dall’ex Sace e altri 300mila dall’ex Migliavacca. Da Palafrizzoni, dice Lenzini, sono state messe in campo «diverse politiche orientate a ridurre gli alloggi sfitti. E la riduzione è stata significativa, anche se c’è ancora da fare». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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