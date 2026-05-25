L’affluenza alle elezioni comunali è scesa leggermente rispetto alle precedenti tornate, ma le urne sono ancora aperte. Nel frattempo, a livello politico, il neo-capogruppo di un partito di centrodestra annuncia una futura proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati, a due mesi da una sconfitta referendaria significativa.

di Cosimo Rossi Forza Italia rilancia sulla giustizia. A due mesi dalla sonora sconfitta referendaria, il neo-capogruppo azzurro Enrico Costa annuncia una prossima iniziativa legislativa in tema di responsabilità civile dei magistrati. E immediato arriva l’endorsement dall’alleato legista per bocca della responsabile giustizia Giulia Bongiorno. Mentre da FdI arriva il richiamo alla "prudenza" del sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni. A dimostrazione che il posizionamento pre-elettorale ormai prevale su tutto, dal momento che gli eventuali tempi di approvazione sono poco plausibili. Distanti politicamente, Forza Italia e Lega sono... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elezioni comunali. Affluenza in lieve calo. Ma si vota anche oggi

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