Anzio | aggredisce commerciante e ferisce agente

Un uomo pachistano di 44 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, è stato rintracciato a Viterbo e portato in carcere. La misura è stata emessa dal Gip del Tribunale di Velletri. L’individuo è coinvolto in un episodio avvenuto ad Anzio, dove avrebbe aggredito un commerciante e ferito un agente durante un episodio di violenza.

È stato rintracciato a Viterbo e successivamente condotto in carcere un uomo pachistano di 44 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Velletri. Questo provvedimento è stato adottato in aggravamento della precedente misura dell’obbligo di dimora, a seguito di gravi accuse che includono tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’azione legale si è resa necessaria a causa della violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Il contesto della misura cautelare. A soli tre giorni dall’applicazione dell’obbligo di dimora nel Comune di Anzio, l’uomo si era reso irreperibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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