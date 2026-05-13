A Perugia, nella stazione ferroviaria, si sono verificati momenti di caos quando un uomo ha aggredito una donna e ha ferito un agente di polizia. L’uomo ha infranto il divieto di accesso al centro urbano e si è recato negli uffici della Polizia Ferroviaria, dove è scoppiata una colluttazione. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e all’identificazione del soggetto coinvolto.

? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a violare il divieto di accesso urbano?. Cosa ha scatenato la violenta colluttazione negli uffici della Polfer?. Perché l'uomo era già noto alle forze dell'ordine prima dell'arresto?. Quali sono le conseguenze giudiziarie per il ventinovenne arrestato?.? In Breve Aggressore di 29 anni con precedenti penali e violazione del provvedimento Dacur.. Agente Polfer ferito con frattura a un dito e lesione alla fronte.. Soggetto in stato di alterazione alcolica arrestato dopo colluttazione negli uffici.. Magistrato dispone misura cautelare dell'obbligo di firma per il ventinovenne.. Un uomo di 29 anni è stato arrestato alla stazione ferroviaria di Perugia dopo aver aggredito una viaggiatrice e ferito un agente della Polfer durante i controlli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, caos in stazione: aggredisce una donna e ferisce un agente

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