Anziano rimane chiuso fuori casa trova ospitalità dai poliziotti in Questura

Nella mattina di mercoledì 22 luglio, un anziano è stato aiutato dalla Polizia di Stato di Bergamo dopo essere rimasto accidentalmente fuori casa. L'intervento è avvenuto in via Garibaldi, dove i poliziotti hanno offerto ospitalità all’uomo, che non riusciva ad entrare nel proprio appartamento. La situazione si è risolta con l’assistenza fornita dai poliziotti, che hanno preso in carico l’anziano fino a trovare una soluzione definitiva.

Nella primissima mattina di mercoledì 22 luglio, la Polizia di Stato di Bergamo è intervenuta in via Garibaldi a Bergamo, per aiutare un anziano rimasto accidentalmente chiuso fuori dalla propria abitazione. L’uomo, in stato confusionale, non aveva con sé le chiavi e non riusciva a rientrare nell’appartamento. A chiedere aiuto è stata una residente dello stabile, che si è accorta della situazione e ha contattato i soccorsi. All’interno dell’abitazione c’era la moglie dell’anziano, che, pur rispondendo al citofono, non era in grado di aprire la porta. In attesa dell’arrivo della persona incaricata dell’assistenza, previsto nelle ore successive, gli agenti hanno accompagnato l’uomo negli uffici della Questura, dove è stato accolto e assistito in sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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