Belve Crime Raffaele Sollecito | Minacciato dai poliziotti in questura Il bacio ad Amanda Knox? Volevo tranquillizzarla
Raffaele Sollecito è tornato a parlare dopo un periodo di assenza dalle cronache. Lo ha fatto in un’intervista condotta da Francesca Fagnani, prevista per andare in onda martedì 19 maggio alle 21 su Belve Crime. Durante l’intervista, ha raccontato di essere stato minacciato da alcuni poliziotti in questura e ha spiegato il motivo di un bacio dato ad Amanda Knox, dicendo di aver voluto solo tranquillizzarla.
Raffaele Sollecito torna a parlare dopo un lungo periodo lontano dalle cronache. Lo fa in una lunga e intensa intervista a Francesca Fagnani per Belve Crime, in onda martedì 19 maggio, alle 21.20, su Rai 2, dove racconta alcuni dettagli inediti della sua vicenda e rivela di sentirsi ancora. 🔗 Leggi su Today.it
Sullo stesso argomento
Raffaele Sollecito a Belve Crime: “Molti pensano ancora che ho ucciso Meredith Kercher, la rottura con Amanda Knox mi ha fatto soffrire”Raffaele Sollecito è tra gli ospiti del secondo appuntamento di Belve Crime, lo spinoff del programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella...
Leggi anche: Belve e Belve Crime: da Amanda Lear a Raffaele Sollecito, i nuovi ospiti di Francesca Fagnani (anche nip)
Raffaele Sollecito a Belve Crime: Molti pensano ancora che ho ucciso Meredith Kercher, la rottura con Amanda Knox mi ha fatto soffrireRaffaele Sollecito è tra gli ospiti del secondo appuntamento di Belve Crime, lo spinoff del programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 19 maggio. Accusato insieme ad ... tpi.it
Raffaele Sollecito: Molti pensano ancora che ho ucciso Meredith Kercher. La rottura con Amanda Knox mi ha fatto soffrireDopo anni di silenzio, Raffaele Sollecito torna sotto i riflettori. Lo fa sedendosi sullo sgabello di Belve Crime, il programma di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, ... leggo.it