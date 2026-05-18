Belve Crime Raffaele Sollecito | Minacciato dai poliziotti in questura Il bacio ad Amanda Knox? Volevo tranquillizzarla

Raffaele Sollecito è tornato a parlare dopo un periodo di assenza dalle cronache. Lo ha fatto in un’intervista condotta da Francesca Fagnani, prevista per andare in onda martedì 19 maggio alle 21 su Belve Crime. Durante l’intervista, ha raccontato di essere stato minacciato da alcuni poliziotti in questura e ha spiegato il motivo di un bacio dato ad Amanda Knox, dicendo di aver voluto solo tranquillizzarla.

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