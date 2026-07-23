Una donna sui trent’anni tenta di strappare catenine d’oro agli anziani mentre sono fermi al semaforo. Da mesi, questa persona si aggira tra Colli del Tronto, Spinetoli e zone limitrofe, scegliendo le vittime tra gli anziani che passeggiano o aspettano in auto. La donna si avvicina con fare deciso, cercando di sottrarre le collane senza che se ne accorgano.

C’è chi colleziona francobolli, chi calamite da frigorifero e chi, a quanto pare, collane d’oro. Nella Vallata del Tronto è ormai diventata quasi una presenza fissa una giovane donna, sulla trentina, che da mesi tiene in scacco gli anziani tra Colli del Tronto, Spinetoli e i comuni vicini. Le segnalazioni si susseguono, le denunce pure. Lei, invece, continua a sparire nel nulla dopo ogni colpo. L’ultimo episodio racconta di un’audacia che lascia senza parole. Stavolta, secondo le segnalazioni raccolte, avrebbe addirittura aperto la portiera di un’auto ferma al semaforo per tentare di strappare una collana dal collo della conducente. Una scena da film, se non fosse che il copione si ripete nella vita reale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziani nel mirino. Dall’auto ferma al semaforo tenta di rubargli la catenina

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Action Film: Retired Special Forces Robs 8 Million And Destroys All City Police!

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