Stazione litiga con uomo e tenta di rubargli la catenina d' oro | arrivano i carabinieri

Notizia in breve

Un uomo ha litigato con un altro presso una stazione e ha cercato di rubargli una catenina d'oro. Dopo aver afferrato il gioiello, ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato dalla vittima prima dell'arrivo dei carabinieri. La lite si è svolta in modo acceso e l'aggressore è stato fermato sul posto. I militari sono intervenuti poco dopo e hanno preso in custodia l’uomo.