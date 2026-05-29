Stazione litiga con uomo e tenta di rubargli la catenina d' oro | arrivano i carabinieri

Da livornotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo ha litigato con un altro presso una stazione e ha cercato di rubargli una catenina d'oro. Dopo aver afferrato il gioiello, ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato dalla vittima prima dell'arrivo dei carabinieri. La lite si è svolta in modo acceso e l'aggressore è stato fermato sul posto. I militari sono intervenuti poco dopo e hanno preso in custodia l’uomo.

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Ha afferrato la catenina d'oro dell'uomo con cui aveva iniziato a litigare animatamente per poi tentare di scappare, ma è stata fermata dalla stessa vittima nell'attesa dell'arrivo della polizia. Episodio a dir poco movimentato quello accaduto nella mattinata di giovedì 28 maggio, intorno alle. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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