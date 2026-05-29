Stazione litiga con uomo e tenta di rubargli la catenina d' oro | arrivano i carabinieri
Un uomo ha litigato con un altro presso una stazione e ha cercato di rubargli una catenina d'oro. Dopo aver afferrato il gioiello, ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato dalla vittima prima dell'arrivo dei carabinieri. La lite si è svolta in modo acceso e l'aggressore è stato fermato sul posto. I militari sono intervenuti poco dopo e hanno preso in custodia l’uomo.
Ha afferrato la catenina d'oro dell'uomo con cui aveva iniziato a litigare animatamente per poi tentare di scappare, ma è stata fermata dalla stessa vittima nell'attesa dell'arrivo della polizia. Episodio a dir poco movimentato quello accaduto nella mattinata di giovedì 28 maggio, intorno alle. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Notizie e thread social correlati
Napoli, picchia la guardia giurata nel parcheggio della Stazione Centrale, poi tenta di rubargli la pistolaUn uomo di 35 anni è stato arrestato nel parcheggio della Stazione Centrale di Napoli.
Legnano, litiga con la sua ospite e quando arrivano i carabinieri li aggredisceA Legnano, un uomo ha avuto un violento alterco con una donna ospite nella sua abitazione.
Temi più discussi: Stazione, litiga con uomo e tenta di rubargli la catenina d'oro: arrivano i carabinieri; Scende dal treno in stazione Centrale a Milano e forza i tornelli con un machete, 30enne in carcere: il video; Pesaro, litiga nel bar vicino alla stazione e aggredisce i poliziotti che lo bloccano. Ora su valuta l’espulsione; Reggio Emilia, litiga per la droga e gli stacca l'orecchio.
Un 54enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo avrebbe accoltellato al volto e alla testa un vicino di casa facebook
Pesaro, litiga nel bar vicino alla stazione e aggredisce i poliziotti che lo bloccano. Ora su valuta l’espulsionePESARO Prima litiga in un bar vicino alla stazione del treno, poi si scaglia contro i poliziotti: arrestato. Ieri mattina la direttissima per un 35enne tunisino, senza fissa dimora, gravato ... corriereadriatico.it
Reggio Emilia, litiga per la droga e gli stacca l'orecchioReggio Emilia, 21 maggio 2026 – Un servizio nei pressi di un bar di piazzale Marconi, nella solita zona della stazione del centro storico di Reggio Emilia, gli agenti della polizia di Stato sono ... ilrestodelcarlino.it