Napoli picchia la guardia giurata nel parcheggio della Stazione Centrale poi tenta di rubargli la pistola
Un uomo di 35 anni è stato arrestato nel parcheggio della Stazione Centrale di Napoli. La polizia è intervenuta dopo che l’individuo aveva aggredito una guardia giurata, colpendola e cercando di portarle via la pistola. L’arresto è stato possibile grazie all’intervento immediato degli agenti, che hanno impedito che l’uomo portasse a termine il tentativo di furto. La scena si è svolta nel cuore della zona di accesso principale alla stazione.
La polizia ha arrestato un uomo di 35 anni nel parcheggio della Stazione Centrale di Napoli: solo grazie all'intervento degli agenti l'uomo non è riuscito a rubare la pistola della guardia giurata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
francesco Emilio Borrelli Il parcheggiatore abusivo che opera fuori al Liceo Umberto
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