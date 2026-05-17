Napoli picchia la guardia giurata nel parcheggio della Stazione Centrale poi tenta di rubargli la pistola

Un uomo di 35 anni è stato arrestato nel parcheggio della Stazione Centrale di Napoli. La polizia è intervenuta dopo che l’individuo aveva aggredito una guardia giurata, colpendola e cercando di portarle via la pistola. L’arresto è stato possibile grazie all’intervento immediato degli agenti, che hanno impedito che l’uomo portasse a termine il tentativo di furto. La scena si è svolta nel cuore della zona di accesso principale alla stazione.

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