Antonelli ha dichiarato che la sua stagione dura ormai otto mesi, definendola come un periodo di grande intensità. Ha aggiunto che in Ungheria la Ferrari sarà molto competitiva e considerata favorita. Kimi ha parlato di un “momentum”, di uno slancio positivo che sta vivendo, descrivendo questa fase come incredibile e inaspettata, e ha sottolineato la necessità di gestire questa energia senza lasciarsi sopraffare.

Kimi lo chiama momentum. È uno slancio, un’inerzia positiva. Una fase della sua annata, e della sua intera carriera, che Antonelli sta vivendo per quello che è: incredibile e in parte inattesa in questa misura, da controllare e gestire per non farsi travolgere. Il diciannovenne bolognese, fresco del sesto successo stagionale ottenuto a Spa meno di una settimana fa, arriva così in Ungheria nel giovedì dedicato ai media con l’entusiasmo che ha accompagnato la prima metà della sua stagione. Dieci appuntamenti fino a questo punto disputati, sei dei quali vinti da Kimi: “Non è male come media – ha ammesso –, ma ora pensiamo a chiudere bene con quest’ultima gara prima dell’estate e poi mi rilasserò un po’, penso proprio di averne bisogno perché sono stati quasi otto mesi di fuoco”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Antonelli: "Otto mesi di fuoco... In Ungheria la Ferrari andrà molto forte, è favorita"

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