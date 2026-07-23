Giorgio Piola ha commentato che Mercedes fatica a sfruttare appieno il pacchetto durante le gare, mentre Ferrari è considerata favorita nel prossimo Gran Premio di Ungheria. La trasmissione Motor News, disponibile su YouTube, ha ospitato l’analisi di Piola sul campionato di Formula 1 in vista del fine settimana, sottolineando le difficoltà della scuderia tedesca e le possibilità della squadra italiana di ottenere un buon risultato in questo appuntamento.

Nella nuova puntata di Motor News, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, Giorgio Piola è intervenuto per parlare del Mondiale di F1, in attesa del weekend del Gran Premio di Ungheria. Il commentatore italiano ha analizzato il GP del Belgio vinto da Andrea Kimi Antonelli e si è successivamente proiettato sul fine settimana dell’Hungaroring, circuito che dovrebbe essere favorevole alla Ferrari. La gara di Spa ed il miglior pilota: “Verstappen non è mai una sorpresa, riesce a sopperire anche quando la macchina non è perfetta. Devo dire che è stato un Gran Premio stupendo ed entusiasmante. È perfino difficile dire chi è stato il più bravo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Piola: “Mercedes non riesce quasi mai a fare un GP utilizzando tutto il pacchetto. Ferrari favorita in Ungheria”

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