Antonella Fiordelisi furente | Il mio ex va a letto con una mia amica

Antonella Fiordelisi ha pubblicato una stories in cui afferma che il suo ex fidanzato ha avuto rapporti con una sua amica. La influencer ha scritto di essere arrabbiata e di sentirsi tradita. La stessa ha condiviso alcune riflessioni estive fatte a Mykonos, suscitando l’interesse dei follower. La vicenda ha riacceso il discorso sulla fine della relazione e sui rapporti con l’ex compagno.

. Riflessioni e sfoghi estivi da Mykonos riaccendono la curiosità dei fan sull’ex compagno dell’influencer. Antonella Fiordelisi torna al centro dell’attenzione con parole destinate a far discutere e una frecciata social che riapre il capitolo dei rapporti con un suo ex fidanzato. L’ influencer, in vacanza a Mykonos, ha scelto Instagram per lasciare un messaggio piuttosto chiaro ai suoi follower, facendo riferimento a un uomo che, dopo la fine della loro storia, avrebbe iniziato una frequentazione con una sua amica. Una dichiarazione che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico, alla ricerca del possibile destinatario delle sue parole. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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