Una influencer ha pubblicato sui social un'accusa contro un ex fidanzato, sostenendo che quest'ultimo abbia avuto rapporti con una sua amica. La relazione tra i due si è conclusa alcune settimane fa senza comunicazioni ufficiali. La donna ha scritto che l'uomo avrebbe tradito la sua fiducia e ha condiviso il suo messaggio online. L'imprenditore coinvolto in passato è stato anche collegato a un'altra figura pubblica, ma non ci sono ulteriori dettagli sul caso.

La storia d'amore tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini si è conclusa senza annunci o dichiarazioni ormai una manciata di settimane fa e in queste ore la modella e influencer sembra essere andata all'attacco, via social, dell'imprenditore, in passato legato a Elisabetta Gregoraci. Senza fare nomi, mentre è in vacanza a Mykonos, Antonella Fiordelisi ha pubblicato un reel in cui si mostra, elegante e bellissima, mentre scende una scalinata indossando un abito nero. A coronare il video c'è un messaggio chiaro: "Scendi le scale consapevole di essere l'ossessione più grande di un ex insicuro che va a letto con una tua amica pensando di farti i dispettucci". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonella Fiordelisi contro un ex fidanzato: "Va a letto con una mia amica"

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L’ex di Antonella Fiordelisi va a letto con la sua amica per ripicca: è scandalo, ma di chi si tratta?Un ex di Antonella Fiordelisi ha avuto un rapporto intimo con un’amica dell’influencer, secondo quanto diffuso sui social.

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Antonella Fiordelisi contro un ex: Va a letto con una mia amica, si tratterebbe di Giulio FratiniAntonella Fiordelisi lancia una stoccata contro un ex fidanzato colpevole di frequentare una sua amica dopo la fine della loro storia ... fanpage.it

La frecciatina dell'influencer non è passata inosservata e in tanti hanno puntato il dito contro Giulio FratiniLa frecciatina di Antonella Fiordelisi su Instagram non è passata inosservata e in tanti hanno puntato il dito contro Giulio Fratini. Ecco cosa sappiamo. gazzetta.it