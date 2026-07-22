Antonella Fiordelisi ha pubblicato sui social media una frase che fa riferimento a un suo ex fidanzato, scrivendo: “Va a letto con una mia amica”. La frase ha attirato l’attenzione dei follower e ha generato discussioni online.

Antonella Fiordelisi ha lanciato una frecciata molto pesante a un suo ex fidanzato. Antonella Fiordelisi torna a far discutere sui social con una serie di messaggi che hanno immediatamente catturato l’attenzione dei suoi follower. L’influencer campana, da sempre molto attiva su Instagram e spesso protagonista di dichiarazioni che fanno parlare il web, ha condiviso alcune storie che sembrano contenere una frecciatina piuttosto diretta nei confronti di un suo ex fidanzato. Pur senza fare nomi, le parole pubblicate da Antonella hanno dato il via a numerose ipotesi tra i fan, che da ore cercano di capire a chi siano realmente rivolti i messaggi. Come spesso accade quando si parla della sua vita sentimentale, il dibattito online si è acceso nel giro di pochi minuti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Va a letto con una mia amica”, Antonella Fiordelisi lancia una frecciata al suo ex

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