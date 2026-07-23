ansia per un bimbo smarrito in spiaggia di notte

Una famiglia di Cesena, residente all’estero, ha vissuto un momento di preoccupazione in spiaggia durante una vacanza in Italia. Un bambino di 7 anni è stato segnalato come scomparso di notte. Sono state avviate ricerche sul luogo e sono stati coinvolti i soccorritori. Dopo alcune ore, il bambino è stato ritrovato in buone condizioni.

Una famiglia di Cesena ma residente all’estero, in vacanza in Italia, ha vissuto dei momenti di apprensione per lo smarrimento di un bambino di 7 anni. Avevano deciso di trascorrere la serata nel ristorante del Maré sul molo di Levante a Cesenatico con altri familiari. I due bambini di 9 e 7 anni che sono cugini, hanno chiesto ed ottenuto di poter giocare sulla spiaggia, quando improvvisamente il più grande si è accorto che il cuginetto di 7 anni non era più accanto a lui a giocare, così ha chiamato i genitori e gli zii, che si sono messi a cercare il piccolo con grande spavento. Gli agenti del posto di polizia si sono precipitati sul posto ed un bagnino titolare di uno stabilimento balneare poco distante, li ha informati del fatto che un bambino si era avvicinato dicendo di essersi smarrito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Ancient Eastern Lore: A Deeply Immersive Sleep Journey

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