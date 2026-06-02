Un bambino di 4 anni è stato trovato smarrito sulla spiaggia di Lascari e successivamente restituito alla famiglia grazie ai social. Un bagnante ha contattato il padre del bambino tramite un gruppo online dopo aver riconosciuto il bambino sulla sabbia. Al momento del ritrovamento, il bambino ha riferito di essere rimasto da solo mentre giocava. La polizia ha informato che sono in corso indagini per chiarire le circostanze della perdita.

? Domande chiave Come ha fatto un bagnante a rintracciare il padre tramite i social?. Cosa ha detto il bambino al momento del ritrovamento sulla sabbia?. Chi ha garantito la custodia del piccolo durante le ricerche?. Quali misure adotteranno le autorità per la sicurezza dei lidi?.? In Breve Allarme scattato martedì 2 giugno intorno alle ore 14:30 tra Capo Playa e Salinelle.. Bagnante individua il bambino piangente e contatta il padre tramite i social network.. Personale del lido Salinelle Beach garantisce custodia e assistenza al piccolo durante le ricerche.. Carabinieri della Stazione di Lascari coordinano le operazioni e assistono al ricongiungimento familiare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Smarrito bimbo di 4 anni a Lascari: lo ritrovano grazie ai social

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Bambino di 11 anni SCOMPARSO nel nulla: il GIALLO di Kyoto

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