Il Milan smarrito | la crisi di un club che ha smarrito la sua identità

Il Milan attraversa un periodo difficile, segnato da una serie di risultati deludenti e da cambiamenti nella rosa. La squadra sembra aver perso stabilità e continuità, con diverse sconfitte in campionato e difficoltà a trovare una chiave di gioco efficace. La situazione attuale si distingue da semplici momenti di flessione, rappresentando un momento di crisi più profonda rispetto a passaggi temporanei o a cambiamenti tecnici.

. Il Milan vive uno dei momenti più delicati della sua storia recente. Non è una crisi passeggera, non è un inciampo tecnico, non è un ciclo che si chiude. È qualcosa di più profondo, più strutturale, più inquietante: la perdita dell’identità. Un club che per decenni ha rappresentato un modello sportivo, culturale e gestionale oggi appare come un organismo svuotato, sospeso tra slogan e numeri, incapace di riconoscersi e di riconoscere ciò che dovrebbe essere. La responsabilità ricade inevitabilmente su chi guida la società: Gerry Cardinale e Giorgio Furlani. La loro gestione ha imposto un paradigma finanziario che ha finito per soffocare la dimensione sportiva.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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