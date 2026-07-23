Carlos Alcaraz, fermo da oltre tre mesi e mezzo per un infortunio al polso, non ha partecipato a tornei come gli Internazionali d’Italia, Roland Garros e Wimbledon. Andy Roddick ha commentato la situazione, affermando che il giocatore non può mostrare il suo stato con un cartello e che, se deve stringere molte mani, potrebbe essere difficile per lui. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul suo recupero o sui piani futuri.

Carlos Alcaraz è ai box da ormai tre mesi e mezzo a causa di un infortunio al polso, che lo ha costretto a rinunciare agli Internazionali d’Italia, al Roland Garros e a Wimbledon. Il fuoriclasse spagnolo è scivolato al terzo posto nel ranking ATP e non si ha ancora la certezza sul suo rientro agonistico, visto che permangono dubbi sulla sua effettiva presenza al Masters 1000 di Cincinnati e poi agli US Open, ultimo Slam della stagione che scatterà il prossimo 31 agosto sul cemento di Flushing Meadows. L’attuale numero 3 del mondo sarà chiamato a onorare due cambiali di spessore, visto che lo scorso anno vinse entrambi i tornei (1.000 e 2.000 punti rispettivamente). 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Alcaraz.

© Oasport.it - Andy Roddick svela una teoria su Alcaraz: “Non può andare in giro con un cartello. Se deve stringere 250 mani…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alcaraz appare ancora col tutore ma si iscrive allo US Open: la teoria di Roddick sul suo infortunioDurante la finale dei Mondiali, Carlos Alcaraz è stato visto con un tutore al polso destro, sollevando dubbi sulle sue condizioni fisiche.

Leggi anche: Andy Roddick svela il dietro le quinte di Jannik Sinner a Wimbledon: “È un gentiluomo”

Temi più discussi: Andy Roddick svela il dietro le quinte di Jannik Sinner a Wimbledon: È un gentiluomo; Renzo Furlan: Sinner adesso deve decidere. Mi ha stupito cosa sta facendo in assenza di Alcaraz; Sinner, Roddick certifica il dominio a Wimbledon e svela il segreto di Jannik. La sfida US Open e i dubbi sul ritorno di Alcaraz; Roddick spiega come sta cambiando il tennis: il ruolo di Jannik Sinner e Alcaraz.

[GRATIS DA LEGERE] Il canale YouTube di Andy e Jamie Murray... è il futuro? reddit

Andy Roddick svela il dietro le quinte di Jannik Sinner a Wimbledon: È un gentiluomoNel suo podcast, l'ex numero uno Andy Roddick ha raccontato cosa succedeva con Jannik Sinner a Wimbledon: È un gentiluomo, non potrebbe essere più ... fanpage.it

Sinner, Roddick certifica il dominio a Wimbledon e svela il segreto di Jannik. La sfida US Open e i dubbi sul ritorno di AlcarazSinner, Roddick certifica il dominio a Wimbledon e svela il segreto di Jannik. La sfida US Open e i dubbi sul ritorno di Alcaraz ... sport.virgilio.it