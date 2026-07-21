Alcaraz appare ancora col tutore ma si iscrive allo US Open | la teoria di Roddick sul suo infortunio

Durante la finale dei Mondiali, Carlos Alcaraz è stato visto con un tutore al polso destro, sollevando dubbi sulle sue condizioni fisiche. Tuttavia, il suo nome compare nelle liste di partecipazione per i tornei di Cincinnati e dello US Open, che si terranno prossimamente.

Carlos Alcaraz è comparso con una vistosa protezione al polso destro durante la finale dei Mondiali, alimentando nuovi dubbi sulle sue condizioni. Il suo nome, però, figura nelle entry list di Cincinnati e dello US Open. Andy Roddick ha proposto una spiegazione particolare per il tutore indossato dallo spagnolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Carlos Alcaraz vibing out before the final

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