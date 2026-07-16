Andy Roddick svela il dietro le quinte di Jannik Sinner a Wimbledon | È un gentiluomo

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel suo podcast, l'ex numero uno Andy Roddick ha raccontato cosa succedeva con Jannik Sinner a Wimbledon: "È un gentiluomo, non potrebbe essere più umile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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