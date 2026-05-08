Antonella Palmisano sul podio a Podebrady inaugurata la mezza maratona con un buon tempo Di Fabio da record

Antonella Palmisano ha partecipato alla mezza maratona di Podebrady, tagliando il traguardo con un buon tempo. Si è inoltre svolta la cerimonia di inaugurazione dell'evento, alla quale hanno preso parte diversi atleti e organizzatori. Durante la stessa, sono stati presentati i programmi della competizione e sono stati ringraziati i volontari e i sostenitori. La gara maschile ha visto un atleta stabilire un nuovo record personale.

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Antonella Palmisano si è resa protagonista di un bel debutto stagionale su strada, cimentandosi per la prima volta in carriera nella mezza maratona di marcia (la neonata 21,097 km, unica distanza che sarà protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e che ha nei fatti rimpiazzato la ormai defunta 20 km) sulle strade di Podebrady, uno dei grandi templi del tacco e punta che ha ospitato un appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa disciplina (appuntamento infrasettimanale perché questo venerdì è festivo in Cechia, visto che si celebra la Liberazione). La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 nella 20 km è...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Antonella Palmisano sul podio a Podebrady, inaugurata la mezza maratona con un buon tempo. Di Fabio da record Notizie correlate Antonella Palmisano apre la stagione, Francesco Fortunato in gara da ‘campione del mondo’: mezza maratona di lusso a PodebradyGrande giornata di marcia a Podebrady (Cechia), storico tempio del tacco e punta che venerdì 8 maggio ospita una tappa del circuito internazionale... Antonella Palmisano si rimette in marcia a Podebrady, prima uscita di Fortunato da campioneAntonella Palmisano non ha preso parte ai Mondiali a squadre di marcia, andati in scena domenica 12 aprile sulle strade di Brasilia. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Podebrady con gli azzurri della marcia; Antonella Palmisano apre la stagione, Francesco Fortunato in gara da ‘campione del mondo’: mezza maratona di lusso a Podebrady; Marini ancora in azzurro nella marcia. Antonella Palmisano, medaglia d’oro olimpica, con Andrea Schiavon, «I passi che portano all’oro»C’è una camminata che diventa una vita. Antonella Palmisano, oro olimpico nella 20 km di marcia ai Giochi di Tokyo, è una delle figure più luminose dell’atletica italiana contemporanea: atleta di rara ... video.corriere.it Venerdì in Repubblica Ceca l’incontro internazionale: Antonella Palmisano al debutto nella mezza maratona, tra gli uomini Francesco Fortunato dopo il successo ai Mondiali a squadre DIRETTA STREA - facebook.com facebook "(Antonella) until:2024-06-08 since:2024-05-19" - Results on X | Live Posts & Updates x.com