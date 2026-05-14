Sabato prende il via la Diamond League 2026, con un atleta che punta a superare il record di Andrew Howe e a imitare Lewis in alcune specialità. Ha dichiarato che vuole stabilire il primato italiano e che ai prossimi Giochi di Los Angeles 2028 completerà il suo percorso con gare di velocità e salto in lungo. Con lui, anche Kimi Antonelli, tra i protagonisti delle competizioni in programma.

Mattia Furlani, da ieri, è a Shaoxing, città cinese della provincia dello Zhejiang di circa 5 milioni di abitanti, a tre ore da Shanghai. È qui che sabato, al Textile City Sports Center, stadio con una capienza da 40.000 spettatori, si inaugurerà la Diamond League 2026. Il 21enne lunghista reatino, personaggio faro del movimento azzurro, gareggerà nel Paese orientale per la terza volta: nell’aprile 2024, a Suzhou, fu quinto nella seconda tappa stagionale del circuito con 7.88; nel marzo 2025, a Nanchino, ha vinto i Mondiali indoor con 8.30. Mattia, è felice di essere di nuovo in Cina? “Molto: per quel poco che ho potuto apprezzare, la gente e la cultura mi affascinano, come del resto tutte quelle asiatiche.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Furlani "Voglio battere il record di Andrew Howe e imitare Lewis. E con Kimi Antonelli siamo..."

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