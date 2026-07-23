Andrea Bocelli canterà per papa Leone a Castel Gandolfo | il concerto il 29 luglio 2026

Da roma.corriere.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 29 luglio 2026, Andrea Bocelli si esibirà a Castel Gandolfo davanti a papa Leone XIV durante il soggiorno estivo. Dopo il concerto organizzato dalla diocesi di Albano nei giorni scorsi, il sacerdote assisterà a un nuovo evento musicale. La performance si terrà in una location storica della zona. Non sono stati comunicati dettagli su altri partecipanti o sul programma dell’evento.

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Dopo il concerto offerto nei giorni scorsi dalla diocesi di Albano, papa Leone XIV assisterà a un nuovo appuntamento musicale durante il soggiorno estivo a Castel Gandolfo. Martedì 29 luglio, nel Borgo Laudato Si', a cantare alla presenza del Pontefice sarà Andrea Bocelli nell'ambito del «Cantico della pace», evento promosso dalla Fondazione che porta il suo nome. Il tenore si esibirà insieme a 170 giovani coristi provenienti da diversi Paesi del mondo, in un evento dedicato agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi.  Accanto ad Andrea Bocelli saliranno sul palco bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni, protagonisti del progetto internazionale «Abf Voices Of. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Andrea Bocelli will sing for the pope at Castel Gandolfo

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