Andrea Bocelli canterà per papa Leone a Castel Gandolfo | il concerto il 29 luglio 2026
Il 29 luglio 2026, Andrea Bocelli si esibirà a Castel Gandolfo davanti a papa Leone XIV durante il soggiorno estivo. Dopo il concerto organizzato dalla diocesi di Albano nei giorni scorsi, il sacerdote assisterà a un nuovo evento musicale. La performance si terrà in una location storica della zona. Non sono stati comunicati dettagli su altri partecipanti o sul programma dell’evento.
Dopo il concerto offerto nei giorni scorsi dalla diocesi di Albano, papa Leone XIV assisterà a un nuovo appuntamento musicale durante il soggiorno estivo a Castel Gandolfo. Martedì 29 luglio, nel Borgo Laudato Si', a cantare alla presenza del Pontefice sarà Andrea Bocelli nell'ambito del «Cantico della pace», evento promosso dalla Fondazione che porta il suo nome. Il tenore si esibirà insieme a 170 giovani coristi provenienti da diversi Paesi del mondo, in un evento dedicato agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Accanto ad Andrea Bocelli saliranno sul palco bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni, protagonisti del progetto internazionale «Abf Voices Of. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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Andrea Bocelli will sing for the pope at Castel Gandolfo
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Andrea Bocelli canterà per il Papa il 29 luglio a Castel GandolfoIl 29 luglio, Andrea Bocelli si esibirà davanti al Papa a Castel Gandolfo in un concerto dedicato.
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