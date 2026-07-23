ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo appuntamento musicale dedicato al Pontefice. Dopo il concerto organizzato nei giorni scorsi dalla diocesi di Albano, Papa Leone XIV sarà protagonista di un nuovo evento musicale. Il prossimo 29 luglio, infatti, sarà Andrea Bocelli a esibirsi nella suggestiva cornice del Borgo Laudato si’ di Castel Gandolfo, in un’iniziativa che unirà musica, spiritualità e partecipazione internazionale. Il “Cantico della pace” per ricordare San Francesco. L’esibizione del celebre tenore sarà al centro del “Cantico della pace”, evento promosso in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. L’appuntamento rappresenterà un momento di riflessione e condivisione, nel quale il linguaggio universale della musica accompagnerà il messaggio di pace ispirato al Santo di Assisi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Andrea Bocelli canterà per il Papa il 29 luglio a Castel Gandolfo

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