Andrea Bocelli canterà per il Papa il 29 luglio a Castel Gandolfo

Da dayitalianews.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 29 luglio, Andrea Bocelli si esibirà davanti al Papa a Castel Gandolfo in un concerto dedicato. L’evento segue un precedente concerto organizzato dalla diocesi di Albano. La performance include un appuntamento musicale dedicato al Pontefice, senza ulteriori dettagli su location o programma. La partecipazione di Bocelli è confermata, mentre l’evento si inserisce in una serie di iniziative musicali rivolte al Papa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo appuntamento musicale dedicato al Pontefice. Dopo il concerto organizzato nei giorni scorsi dalla diocesi di Albano, Papa Leone XIV sarà protagonista di un nuovo evento musicale. Il prossimo 29 luglio, infatti, sarà Andrea Bocelli a esibirsi nella suggestiva cornice del Borgo Laudato si’ di Castel Gandolfo, in un’iniziativa che unirà musica, spiritualità e partecipazione internazionale. Il “Cantico della pace” per ricordare San Francesco. L’esibizione del celebre tenore sarà al centro del “Cantico della pace”, evento promosso in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. L’appuntamento rappresenterà un momento di riflessione e condivisione, nel quale il linguaggio universale della musica accompagnerà il messaggio di pace ispirato al Santo di Assisi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Papa.

andrea bocelli canter224 per il papa il 29 luglio a castel gandolfo
© Dayitalianews.com - Andrea Bocelli canterà per il Papa il 29 luglio a Castel Gandolfo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sanremo 2026 - Laura Pausini canta Ritorno ad amare, Immensamente e Io canto

Video Sanremo 2026 - Laura Pausini canta Ritorno ad amare, Immensamente e Io canto

Notizie e thread social correlati

Papa Leone, il 27 luglio rientro in Vaticano. E a Ferragosto ritorno a Castel Gandolfo per l'AssunzioneIl Papa Leone XVI rientrerà in Vaticano il 27 luglio e il 5 agosto riprenderà le udienze generali nella basilica di San Pietro.

Leggi anche: Papa Leone si trasferisce a luglio a Castel Gandolfo

Temi più discussi: Torna il Teatro del Silenzio, la famiglia Bocelli celebra il trentennale di ‘Romanza’; Bocelli celebra i 30 anni di 'Romanza' con edizioni speciali e un tour mondiale.; La Forte Arena si prepara ad accogliere Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve - L'Unione Sarda.it; Sofia Vergara a Capri, relax e festeggiamenti per la star di Modern Family.

andrea bocelli andrea bocelli canterà perAndrea Bocelli in concerto per il Papa a Castel Gandolfo il 29 luglioIl concerto del 29 luglio assume un significato profondo grazie alla sua suggestiva location: il Borgo Laudato si’ di Castel Gandolfo. Questo luogo, storicamente intriso della presenza papale e ... it.blastingnews.com

andrea bocelli andrea bocelli canterà perBocelli canterà per il Papa, il 29 luglio a Castel Gandolfo(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Un nuovo momento musicale per il Papa dopo il concerto offerto sabato scorso dalla diocesi di Albano. Questa volta a cantare sarà il maestro Andrea Bocelli, il 29 luglio al Bor ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web