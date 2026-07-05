papa leone si trasferisce a luglio a castel gandolfo

Il Papa si trasferisce a Castel Gandolfo per il riposo, come avviene ogni anno. Il trasferimento è avvenuto domenica 5 luglio nel pomeriggio, secondo un comunicato della Prefettura della Casa Pontificia. Rimarrà nel Palazzo Apostolico fino a lunedì 27 luglio.

Come lo scorso anno, il Papa sceglie la residenza di Castel Gandolfo per il suo riposo. “Nel pomeriggio di oggi, domenica 5 luglio, - riferisce un comunicato della Prefettura della Casa Pontificia - il Santo Padre si trasferisce nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, per un periodo di riposo, fino a lunedì 27 luglio”. Nel testo si rende conto che in questo periodo restano sospese tutte le udienze generali, che riprenderanno mercoledì 5 agosto, sospese anche quelle private e quelle speciali. Nelle domeniche di luglio, l’Angelus sarà recitato in Piazza della Libertà. Nel 2025 Leone XIV ha trascorso nella Villa Barberini di... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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2026.06.23 Papa Leone XIV a Castel Gandolfo

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